В спортшколе Мелитополя прозвучал хлопок

На месте работают экстренные и оперативные службы.

В спортивной школе Мелитополя в Запорожской области произошел громкий хлопок. Об этом сообщает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. 5-tv.ru публикует фото с место событий.

«В ДЮСШ N3 города Мелитополя прозвучал громкий хлопок, похожий на взрыв. Все посетители школы эвакуированы. На месте работают экстренные и оперативные службы», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

На месте работают пожарные, а также сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.

Подробности не сообщаются, однако, по некоторым данным, там могли находиться спортсмены, которые приехали на турнир по самбо из Луганска.

О возможных пострадавших и повреждениях информации пока нет.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Рогов сообщил об ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье.