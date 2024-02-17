«Мы должны перехитрить»: Евросоюз готовит Стратегию военной промышленности

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 43 0

Фон дер Ляйен: ЕК представит Стратегию военной промышленности ЕС в марте

«Мы должны перехитрить»: Евросоюз готовит Стратегию военной промышленности

Фото: www.globallookpress.com / Swen Pförtner

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Политики ЕС собираются «тратить как можно больше» на развитие ВПК.

В марте текущего года Еврокомиссия собирается представить Стратегию военной промышленности Евросоюза. Об этом во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По слова политика, одной из целей стратегии является желание Европейского союза «перехитрить Россию на поле боя». А для этого странам следует вкладываться в развитие ВПК и не жалеть средств.

Сама стратегия будет готова уже весной.

«Примерно через три недели Еврокомиссия представит стратегию военной промышленности. Мы должны тратить больше, и мы это делаем, рост производства с прошлого года составляет 20%, и будет больше», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Шольц воспрепятствовал желанию фон дер Ляйен стать генсеком НАТО.

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