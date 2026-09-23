В МИД РФ заявили о достижении ЕС предела по финансированию потребностей Киева

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

В Брюсселе снова обсуждают использование замороженных российских активов.

ЕС обсуждает замороженные российские активы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

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Евросоюз столкнулся с ограничением возможностей для дальнейшего финансирования Украины, из-за чего внутри объединения вновь обсуждают использование замороженных российских активов. Об этом 23 сентября заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в беседе с «РИА Новости».

«Евросоюз объективно дошел до предела своих возможностей в части финансирования постоянно растущих потребностей киевского режима. Фактически «объединенная Европа» в противостоянии с нами все больше выглядит «обедненной Европой», — сказал дипломат.

Масленников заявил, что инициативы по использованию российских средств продвигают в том числе государства, где находится лишь небольшая часть активов или их нет вовсе. В их числе он назвал Швецию, Нидерланды, Испанию, Польшу и Германию.

При этом представитель МИД РФ отметил, что страны Евросоюза не достигли единой позиции по вопросу возможной конфискации активов. По его словам, некоторые государства не готовы брать на себя ответственность за такое решение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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