Глава МИД Украины Кулеба затянулся сигарой в прямом эфире телемарафона

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 912 0

После какого вопроса украинский министр проявил такую бестактность на камеру?

Глава МИД Украины Кулеба затянулся сигарой в прямом эфире телемарафона

Фото: Denes Erdos / AP/ ТАСС

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба закурил сигару во время прямого эфира украинского телемарафона. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Глава МИД Украины Кулеба закурил сигару в прямом эфире, не реагируя на обращения телеведущих», — пишет издание.

Глава МИД выслушал вопрос журналиста о протестах фермеров из Польши на польско-украинской границе. После этого Кулеба, видимо, подумал, что в эфире произошли перебои, и затянулся сигарой.

Затем ведущий сказал Кулебе, что его «слышат». После этого кадр с курящим министром тут же убрали из эфира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кулеба признал, что Европа не может соперничать с РФ в военной сфере. Их оборонная индустрия не способна конкурировать с российской, в связи с чем у Вооруженных сил Украины (ВСУ) возникли огромные проблемы со снарядами.

До этого же Кулеба заявлял, если на Украину прекратят поставлять оружие и военную технику, то боевикам придется идти на поле боя с лопатами.

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