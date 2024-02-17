Глава МИД Украины Кулеба затянулся сигарой в прямом эфире телемарафона

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба закурил сигару во время прямого эфира украинского телемарафона. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Глава МИД Украины Кулеба закурил сигару в прямом эфире, не реагируя на обращения телеведущих», — пишет издание.

Глава МИД выслушал вопрос журналиста о протестах фермеров из Польши на польско-украинской границе. После этого Кулеба, видимо, подумал, что в эфире произошли перебои, и затянулся сигарой.

Затем ведущий сказал Кулебе, что его «слышат». После этого кадр с курящим министром тут же убрали из эфира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кулеба признал, что Европа не может соперничать с РФ в военной сфере. Их оборонная индустрия не способна конкурировать с российской, в связи с чем у Вооруженных сил Украины (ВСУ) возникли огромные проблемы со снарядами.

До этого же Кулеба заявлял, если на Украину прекратят поставлять оружие и военную технику, то боевикам придется идти на поле боя с лопатами.