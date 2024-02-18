Заказы на годы вперед: как Россия наращивает темп в производстве техники

За минувшие два года производство танков выросло в пять раз, бронемашин и бронетранспортеров в 3,5 раза, а военных грузовиков — в семь.

Российская оборонная промышленность обеспечена заказами на годы вперед — речь идет и поставках техники и вооружений в действующую армию и пополнении стратегических запасов после завершения специальной военной операции.

Такой прогноз для ВПК дал Владимир Путин, который на этой неделе посетил основные стратегические предприятия Урала — промышленного сердца России. Там многие заводы работают в три смены.

За минувшие два года производство танков выросло в пять раз, бронемашин и бронетранспортеров в 3,5 раза, военных грузовиков в семь раз. Боеприпасов в 15, дронов более чем в 16 раз. Такие темпы обеспечивают России технологический суверенитет и позволяют уверенно планировать бюджеты отдельных городов и регионов.

Поездку на Урал Владимир Путин начал с посещения танкограда. Нижний Тагил, город с богатой промышленной историей, получил новый импульс для развития в годы Великой Отечественной войны, когда сюда были эвакуированы 11 предприятий из западных советских областей, в том числе Харьковской, и здесь был запущен самый крупный в мире конвейер по производству бронетехники.

Тагил и сейчас основной поставщик танков. 72-е, 80-е и новейшие Т90-М Прорыв, собирают в этих цехах. Здесь куют победу и знают, какой ценой она дается и особенно остро чувствуют суть конфликта на Украине — по сути гражданской войны.

«Мы никогда не делали разницы между русскими и украинцами. Между Россией и Украиной. Подавляющее большинство тех, кто жил на Украине и абсолютное большинство тех кто жил в России всегда считали по-честному, что это практически одно и то же. После ВОВ, вы сейчас говорили, часть вот этих националистов и нацистских элементов, которые с Гитлером сотрудничали, они убежали за границу, убежали в Штаты в Канаду, и на них противник сделал ставку. По сути, после развала Советского Союза именно они и пришли к власти», — рассказал российский лидер.

Масштабные траты на оборону не отменяют глобальных задач развития, которые стоят перед Россией. Там же на Урале прошло совещание по развитию высокоскоростных железных дорог. Первые поезда должны встать на рельсы уже в 2026 году, их разрабатывают здесь же на Урале на базе бывшего совместного производства с немцами. «Сименс» ушел.

Завод продолжил работу на благо отечества. Президенту показали первую импортозамещенную электричку. Вместо русско-немецкой «Ласточки» будет «Финист», в былинах — птица, способная к возрождению.

Для поездов ВСМ названия пока не придумали, но летать по выделенной полосе они должны быстрее «Сапсанов», под 360 километров в час. Так, чтобы от Москвы до Твери за 40 минут, а до Петербурга за два с небольшим часа. Две столицы и четыре области между ними превратятся в одну большую агломерацию.

«Подчеркну, это важнейший технологический проект для нашего машиностроения в целом, ведь крупный, долгосрочный, технологически сложной программе развития высокоскоростного сообщения примут участие десятков, а если не сотни трудовых коллективов научных институтов, подрядных организаций по всей стране», —сообщил Владимир Путин.

Да, высокоскоростные магистрали уже есть в многих странах, но лишь четыре государства обладают технологиями для производства — Япония, Китай, Франция и Германия — остальные закупают у них. Запуск ВСМ с поездами собственной разработки — это задача, сравнимая с полетом в космос.