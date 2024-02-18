Центр системы здравоохранения: что изменится в России для медицинских работников

Для их поддержки минувшей осенью по инициативе президента были введены специальные выплаты.

Необходимость развивать собственные прорывные технологии есть во многих сферах, среди которых особо важная — медицина. И у России есть отличные наработки в данной сфере — достаточно вспомнить, что первую в мире вакцину от COVID придумали русские ученые.

На повестке нейротехнологии, регенеративная и превентивная био-медецина, и в конечном счете, персонализированное здравоохранение, когда не только курс лечение, но и состав каждой таблетки будет подбираться под конкретного пациента. Об этом говорили на форуме будущих технологий.

В предстоящие годы предстоит серьезно изменить принципы, подходы к работе системы здравоохранения. Нам нужно настроить всю систему — от первичного звена до ведущих клиник, институтов — на сбережение здоровья граждан. Не количество оказанных услуг, а именно человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения.

Но какие бы не развивали технологии в крупных научных центрах, все равно на передовой борьбы с болезнями будут врачи и медсестры первичного звена, те, кто в поликлиниках, ФАПах, на скорой помощи. Для их поддержки минувшей осенью по инициативе президента были введены специальные выплаты.

На этой неделе президент поставил задачу адресно увеличить эти выплаты для тех, кто работает в малых городах и селах. Причем по принципу — чем меньше, тем больше. Объясняем:

В городах, где живет от 50 до 100 тысяч человек, врачи дополнительно получат по 29 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал — по 13 тысяч рублей. А в населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, доплаты, соответственно, ежемесячно плюс 50 тысяч рублей для врачей, 30 тысяч рублей для медсестер и фельдшеров. Прибавку таким образом получат примерно 210 тысяч медицинских работников уже с 1 марта.