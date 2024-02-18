Проживающих на Шри-Ланке россиян призвали вернуться в РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 269 0

Посольство России в Коломбо сослалось на инцидент с туристками в одном из местных отелей.

Проживающих на Шри-Ланке россиян призвали вернуться в РФ

Фото: Reuters / DINUKA LIYANAWATTE

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Россиянам, которые проживают на Шри-Ланке, следует вернуться на родину. С таким призывом выступила посольство РФ в Коломбо, заявление опубликовано в Telegram-канале.

«В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего, находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на родину», — говорится в сообщении.

Диппредставительство рассказало, что в ночь на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в Хабарадуве персонал вел себя непристойно и домогался до троих российских туристок. В результате произошла драка, в которой участвовал гражданин РФ, находящийся на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица.

Причем это уже не первая жалоба на данный отель. Консульский отдел посольства предпринимает меры реагирования на инцидент.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-владелец Coalco и миллиардер из списка Forbes отказался от гражданства РФ. Речь идет о Василии Анисимове. Однако родную страну бизнесмен все-таки посещает.

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