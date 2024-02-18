В Думе назвали цветок, который больше нельзя выращивать на даче

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Евгения Романова
Евгения Романова 176 0

Депутат Гаврилов: за выращивание ипомеи трехцветной грозит до двух лет тюрьмы

В Думе назвали цветок, который больше нельзя выращивать на даче

Фото: www.globallookpress.com / Horst Sollinger

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Какие опасные вещества содержатся в его семенах?

Выращивание ипомеи трехцветной в России является уголовным преступлением. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.

«На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок ипомея трехцветная, который так любят все бабушки-дачницы сажать вдоль оград. Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление», — сказал он.

Уголовным преступлением, продолжил депутат, является хранение или получение трех граммов семян ипомеи трехцветной. Нарушением также считается непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. Санкции предусматривают лишение свободы на срок до двух лет.

По словам Гаврилова, в семенах ипомеи трехцветной содержатся галлюциногенные, наркотические вещества. Также ядовитыми цветами являются рододендроны и дельфиниумы.

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В Думе назвали цветок, который больше нельзя выращивать на даче

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