На Всемирном фестивале молодежи-2024, который пройдет в «Сириусе» в Сочи, откроется павильон «Москва — молодежная столица России». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В „Сириусе“ в виде главной арки ВДНХ откроется павильон „Москва — молодежная столица России“, где будут работать лекторий, VR-аттракцион „Полет над Москвой“, уличный кинотеатр, интерактивные настольные игры и многое другое», — рассказал градоначальник.

По словам Собянина, в качестве волонтеров фестиваля сотни москвичей с 20 февраля будут встречать и провожать в аэропортах столицы участников мероприятия, которые едут на фестиваль в «Сириус» через Москву.

На самой площадке фестиваля в «Сириусе» волонтеры из столицы будут помогать участникам с логистикой, проверкой билетов и проведением мероприятий. Также ребята будут взаимодействовать со СМИ, сопровождать национальные и иностранные делегации, работать переводчиками и оказывать доврачебную медпомощь.

Ранее, писал 5-tv.ru, Собянин рассказал о проектах и фестивалях московских студенческих отрядов.