Собянин: Москва направит более 306 миллиардов рублей на обновление транспорта

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 23 0

В ближайшие три года в городе закупят новые автобусы, электробусы и вагоны метро.

Как обновится общественный транспорт Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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В Москве продолжат обновлять общественный транспорт до 2030 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«В 2027–2029 гг. из бюджета города на это выделим 306,1 миллиарда рублей. Это позволит приобрести современные электробусы, автобусы, вагоны метро и электропоезда», — написал Сергей Собянин.

Всего планируется закупить 1,6 тысячи единиц наземного транспорта, около тысячи вагонов метро и примерно 850 вагонов для пригородных и межрегиональных поездов. В столице также продолжат развивать беспилотные технологии для метро и трамваев.

Кроме того, власти намерены расширить маршрутную сеть, в том числе в ТиНАО. Для отдаленных районов новых территорий города запустят дополнительные маршруты — к концу 2027 года их число должно вырасти до 18.

На поддержку пригородных маршрутов в рамках проекта «Москва — область» в 2027–2029 годах направят 35,2 миллиарда рублей. До конца 2026 года количество интегрированных маршрутов планируют увеличить с 60 до 79.

Собянин сообщил и о планах построить два новых участка трамвайной сети до конца 2027 года и продолжить развитие регулярного речного электротранспорта. На круглогодичные маршруты будут выходить новые электросуда, построенные на Московской верфи.

Москва также продолжит поддерживать развитие такси и каршеринга. В 2027 году сервисы смогут приобрести новые автомобили, что, по словам мэра, поможет повысить комфорт и безопасность поездок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на западе Москвы построили новую дорогу, которая соединила Родниковую и Волынские улицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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