Певица Анастасия Крайнова сломала ребро на съемках реалити-шоу о выживании

Экс-солистка группы «Тутси» Анастасия Крайнова рассказала, как схлопотала перелом ребра на съемках нового экстремального реалити-шоу. Как отметила артистка в эксклюзивном интервью 5-tv.ru на премьере фильма «Свет», создатели проекта поставили перед всеми участниками очень серьезные задачи. Судя по краткому описанию — больше не позволяет контракт о неразглашении — в шоу задействованы и звезды шоу-бизнеса, и профессиональные каскадеры. Речь идет о выживании и исполнении опасных трюков.

Без курьезов, разумеется, не обошлось. Как рассказала Крайнова, в ходе подготовки к съемкам, а они длились целый год, каскадеры регулярно проверяли, насколько удачно задуман тот или иной трюк. Зачастую к испытаниям подключали и участников из числа непрофессионалов. Путь проб и ошибок, конечно, эффективен, но к него есть свои недостатки. В первую очередь — риски для здоровья.

«Я сломала ребро. Да, я на одном испытании сломала ребро, слава богу, это было без смещения, но да, была такая история. Все нормально, все уже зажило, как видите, я дышу», — с улыбкой рассказала Крайнова.

Судя по всему, певица не сильно огорчилась из-за травмы. Она не бросила сложный и опасный проект, продолжила работу на съемочной площадке. На каком из этапов шоу исполнительница получила перелом, она пока не может рассказать. Но, в любом случае, очевидно — звезда гордится своей стойкостью, а к пережитому опыту относится философски. Зато удалось стать частью достойного проекта.

Анастасия Крайнова получила широкую известность после участия в третьем сезоне «Фабрики звезд» (2003 год), ей тогда было всего 16 лет. По завершении конкурса певица была приглашена в группу «Тутси», продюсером стал Виктор Дробыш. Женский коллектив прославился благодаря песне «Самый-самый», за ней последовали и другие популярные треки. В 2010-м Крайнова отправилась в сольное плавание. Некоторое время она выступала как диджей и исполнитель в столичных клубах, после чего вернулась в студию, а также окончила продюсерский факультет Российской академии имени Гнесиных. Она продолжает записывать собственные композиции, а также снимается в рейтинговых телешоу.

Ранее в интервью 5-tv.ru Анастасия Крайнова объяснила, почему не заводит подруг из сферы шоу-бизнеса.