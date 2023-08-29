«Они хотят славы, денег»: Настя Крайнова не советует искать подруг в шоу-бизнесе

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 3 061 0

Певица Настя Крайнова не советует искать подруг в отечественном шоу-бизнесе

Фото, видео: Александр Щербак/ТАСС; 5-tv.ru

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Женская дружба наиболее вероятна, когда девушки развиваются в разных направлениях.

Певица Настя Крайнова не советует искать подруг в отечественном шоу-бизнесе. О женской дружбе певица эксклюзивно порассуждала с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождения фэшн-блогера Люси LovaLova.

«Если мы будем, конечно, искать в самом шоу-бизнесе подружек, то я думаю, скорее всего сложновато будет», — убеждена Крайнова.

По мнению певицы, девушки на российский эстраде являются особо амбициозными и целеустремленными, многие из них готовы пойти на все, чтобы заполучить свой лакомый кусочек, и в последнюю очередь будут думать о состоянии своей якобы «подружки».

«Они хотят славы, денег. И когда с тобой находится такая же конкурентоспособная девчонка, естественно ты будешь стараться перетянуть на себя одеяло. Дабы я была в женском коллективе, я знаю, что это такое», — рассказала Настя Крайнова.

По мнению певицы, женская дружба наиболее вероятна, когда девушки развиваются в разных сферах, и их интересы никак не пересекаются.

«Хотя я считаю, что это абсолютная глупость конкурировать с кем-то. Ты один единственный и индивидуальный человек, и я думаю, этого достаточно», — уверена артистка.

Около шести лет Настя Крайнова была участницей женской поп-группы «Тутси». Как рассказывала певица, у нее были сложные взаимоотношения с другими солистками.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Крайнова вспомнила о самом постыдном случае в ее музыкальной карьере.

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