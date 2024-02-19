Эстония признала требования России по замороженным активам законными

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 15 0

Премьер Эстонии Каллас: требования РФ по «запертым» активам легитимны

Эстония признала требования России по замороженным активам законными

Фото: Frank May / ТАСС

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По мнению Каи Каллас, необходимо найти такое решение, чтобы налогоплательщики в Европе не пострадали.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия обладает законными требованиями по отношению к собственным активам, замороженным на Западе. Об этом она рассказала в беседе с изданием Welt на платформе YouTube.

«Очевидно, что Россия военным ущербом наносит вред Украине. Поэтому у Украины есть легитимные требования к России. Теперь мы заморозили российские активы, поэтому у России есть легитимные требования к нам», — сказала Каллас.

Также она отметила, что если они «уладят» эти два требования, то смогут «дать Украине деньги».

Кроме того, премьер-министр уточнила, что выходом из сложившейся ситуации по замороженным в ЕС активам могло бы стать урегулирование требований Киева и Москвы о восстановлении пострадавшей от конфликта страны и возврате средств РФ, «запертых» в Европе.

Эстония, по словам Каллас, приготовила «неконвенциональное решение». Оно позволит разрешить вопрос с конфискованными активами России, однако при этом, подчеркнула политик, не должны пострадать европейские налогоплательщики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эстония призвала ЕС выпустить облигации для развития ВПК и поддержки ВСУ.

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