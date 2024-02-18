Будьте осторожны: чем опасен сегодня отдых на Шри-Ланке

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 24 0

О чем предупреждают заядлых путешественников?

Будьте осторожны: чем опасен сегодня отдых на Шри-Ланке

Фото: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda

Посольство России в Коломбо (Шри-Ланка) призвало россиян, постоянно живущих на острове, покинуть государство. Причиной тому послужили участившиеся случаи домогательств в отношении граждан РФ.

«В связи с участившимися инцидентами с участием российских граждан, прежде всего находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих на Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на родину», — обращает внимание URA.RU на официальное сообщение диппредставительства.

Не так давно три россиянки пожаловались на сексуальные домогательства со стороны персонала отеля в населенном пункте Хабарадува. В связи с этим между работниками и проживающим на территории Шри-Ланки гражданином РФ произошла драка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Северной Корее построят новую Вонсан-Кальмаскую турзону для россиян.

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