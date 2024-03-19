Вопрос границ: оправдана ли жесткость тренеров по отношению к спортсменам

Спорт — сфера не для слабых. Высокая конкуренция, ежедневные изнуряющие тренировки, а иногда и подрывающие здоровье травмы. Для того, чтобы стать профессиональным спортсменом, необходимо быть не только физически подготовленным, но и ментально. Более того, не стоит забывать, что успех атлета напрямую зависит от работы самого тренера. Однако нередко к наставникам возникают вопросы по поводу тех методов, которыми они пользуются для воспитания чемпионов. Некоторые даже называют работу тренеров неоправданно жестокой, которая ломает спортсменов изнутри. Должны ли наставники быть более терпимыми к своим подопечным, или же спортсмен сам должен нести ответственность за тот путь, который он избрал, актеры театра и кино эксклюзивно порассуждали с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Лед 3». Это финальная часть нашумевшей мелодрамы про волю к победе, любовь к своему делу и преодолении возникающих на пути препятствий несмотря ни на что.

По сюжету юная Надя (Анна Савранская) мечтает о «Кубке льда», как и когда-то ее мама. Случайно на одной из тренировок она знакомится с дерзким хоккеистом из Москвы Сергеем Орловым (Степан Белозеров). Возникшие чувства между молодыми людьми меняют их планы, однако переживающий за Надю и всячески ее оберегающий отец Саша Горин (Александр Петров) против отношений возлюбленных и разлучает их. Тем не менее, настоящая любовь способна преодолеть любые трудности, встречающиеся на пути.

«Я убежден, что действительно история закольцовывается и в жизни, и в кино. Мне кажется, что герои заслуживают награды, и я надеюсь, что в третьей части они эту награду получают. Я с уверенностью могу сказать, что это заключительная часть „Льда“, но я надеюсь, что количество эмоций, которые получит зритель, оно, конечно же, утроится по сравнению с первой, второй частью», — рассказывает режиссер фильма Юрий Хмельницкий.

Исполнительница главной роли Анна Савранская призналась, что для съемок она три месяца занималась фигурным катанием — ради роли актриса впервые встала на коньки.

«Мы занимались в обычных катках, и многое, мне кажется, я почерпнула из раздевалок. <…> Там все было жестко. Слезы не принимаются, расстройства не принимаются. Если ты пришел и расстроился, идешь обратно на лед. Прямо сейчас. Берешь себя в руки», — рассказывает актриса.

Анна Савранская призналась, что во время тренировок ей было сложно наблюдать за тем, с каким физическим и эмоциональным напряжением сталкиваются спортсмены, и ей, как она предполагает, было бы тяжело пройти подобный путь.

А актер Степан Белозеров рассказал, что на съемочной площадке его даже сшиб профессиональный хоккеист на полной скорости. Чувства незабываемые!

«Хоккеисты настоящие боялись сшибить меня, но в какой-то момент так случилось, что я не в ту сторону поехал, перепутал. <…> Это на самом деле ни с чем не спутаешь! Это очень бодрит!» — вспоминает актер.

По мнению Степана Белозерова, одних людей спорт ломает, а других делает лучше. Идти или не идти в эту сферу — выбор, который надо делать каждому самостоятельно, осознавая все риски.

«Это вопрос, наверное, про какие-то свои собственные границы, про то, можешь ли ты существовать в такой токсичной резкой среде. Если можешь и выигрываешь в ней, то тогда вперед. Если нет, то, мне кажется, надо не переставать искать какое-то свое место, где ты понимаешь как существовать, и где тебя не сводят с ума бесконечными криками», — уверен актер.

Александр Петров подметил, что жестокость тренеров по отношению к своим подопечным не оправдана, а жесткость — вполне.

«Жесткость вызывает некую дисциплину и так далее», — подметил исполнитель главной роли.

«Вы знаете, мне кажется, что в этой профессии так же, как и в балете, невозможно быть мягкой. Если ты хочешь добиться каких-то результатов от своих подопечных, то жесткость необходима. Честно, я не понимаю, как можно по-другому добиться таких высот. Потому что если смотреть на наш балет и на наше фигурное катание, на наше синхронное плавание, я понимаю, что мы действительно первые в этом», — отметила актриса Елена Николаева, сыгравшая в картине тренера соперницы Нади.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьера фильма «Лед 3» состоялась в Москве.