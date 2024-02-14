Премьера фильма «Лед 3» состоялась в Москве

Долгожданная премьера в Москве — в широкий прокат выходит третья часть романтической мелодрамы «Лед». Бессменный главный герой в исполнении Александра Петрова на этот раз отец взрослой дочери, которая, как и ее мама, связала жизнь с фигурным катанием.

Девушка готовится выиграть престижный трофей, однако папа — категорически против. Корреспондент «Известий» Николай Никулин одним из первых посмотрел трогательное кино.

Долгожданная третья часть музыкальной мелодрамы. Герой Петрова, Саша Горин, становится хоккейным тренером.

Его дочке Наде уже 18, и она мечтает выиграть кубок, исполнив четверной аксель. Тренер Ирина Шаталина, актриса Мария Аронова, увы, теперь не у дел — у нее онкология.

Однако Надя продолжает самостоятельно тренироваться, а уверенности ей придает новая любовь в лице хоккеиста Сергея Орлова. «Лед 3», как и предыдущие две части, делает ставку на впечатляющие съемки соревнований, музыкальные номера и остродраматическую историю — теперь вместе три фильма могут пополнить коллекцию настоящего киномана.

«Представляете, какой кайф: человек весь день с перерывом на погулять, поесть, он может потратить целый день на то, чтобы посмотреть все три фильма дома», — сказал Петров.

Петров с супругой Викторией, продюсер Федор Бондарчук, сценарист Андрей Золотарев, вся мощная команда, придумавшая эту историю собралась на премьере картины. Мы вновь окажемся в Иркутске, на Байкале и частично в Москве, где Надя в исполнении актрисы Анны Савранской выступит на престижном соревновании. У нее небольшая травма, отец просит не принимать участия, но мечта побеждает любые страхи.

«Я занималась три месяца фигурным катанием. И мы просто занимались в обычных катках. И многое я почерпнула из раздевалок. Слезы не принимаются, расстройства не принимаются», — отметила актриса.

Это заключительная часть трилогии и, возможно, самая тяжелая. С одной стороны, нужно сохранить все самое лучшее, что было в предыдущих двух частях, с другой, логично подвести историю к финалу, чтобы было и драматично и, вместе с тем, весело.

Степан Белозеров сыграл возлюбленного Нади — хоккеиста Сергея Орлова из Москвы. Принимают его как зазнавшуюся столичную звезду.

И отношения не только с командой, но и с тренером не ладятся. Актер признается, что во время съемок хоккея приходилось нелегко.

«Момент, где Сергей Орлов делает классный объезд всех своих соперников. И хоккеисты настоящие боялись сшибить меня. Но в какой-то момент случилось, что я поехал не туда. И меня сбил настоящий хоккеист. Это ни с чем не спутаешь — это бодрит», — поделился артист.

Главный конфликт для Орлова: карьера или любовь. Он приезжает в Иркутск отыграть полгода в местной команде, чтобы затем уехать играть в Северную Америку.

Однако встреча с Надей меняет планы. Что ни поворот в сюжете — сразу же острый конфликт.

Для режиссера Юрия Хмельницкого это дебют в полном метре. И он признается, что важно было сохранить стиль, ритм и мелодию первых частей.

«Я подходил к этому проекту с трепетом, потому что первую часть снимал Олег Трофим, он был моим первым худруководителем на моем первом коротком метре, на втором „Льду“ я проходил практику, когда учился в киношколе, когда ее снимал Андрей Першин, он же Жора Крыжовников», — признался он.

И конечно, музыкальные номера — то, без чего невозможно представить «Лед». В фильме прозвучат кавер-треки «Не смотри ты по сторонам» и «Никаких больше вечеринок» — скучно не будет.