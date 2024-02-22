«Заранее знал»: Андрей Малахов рассказал, как стал звездой телевидения
Андрей Малахов с юности готовился к карьере на телевидении
Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Кашаев; 5-tv.ru
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Успех не был мгновенным и головокружительным, признался телеведущий.
Андрей Малахов с юности знал, что хочет работать на телевидении, и готовился к этому. Об этом он заявил журналистам на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней китайского Нового года.
«Я заканчивал факультет журналистики, заранее знал, что хочу работать на телевидении, что-то делать в кадре», — поделился Малахов.
Он вспомнил, как студентом пришел на практику в программу «Доброе утро», где в него поверила одна из ведущих — ныне покойная Елена Миронова. Она всячески поддерживала Малахова, даже приносила ему модные вещи своего сына, чтобы молодой коллега достойно выглядел в эфире.
По словам ныне маститого телеведущего, его успех не был мгновенным и головокружительным. Наоборот, Малахов шел к нему шаг за шагом, с трудом.
«Мне кажется, что когда успех не приходит сразу, то это закаляет человека больше, чем когда договорились родители, пропихнули по знакомству, переспал с кем-то, удачно появился в клипе или в кино. Это все очень разрушает, мне кажется», — отметил телеведущий.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему телеведущий Андрей Малахов отказался от звания «крестного отца» Юлии Барановской.
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