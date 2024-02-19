Путин поручил кабмину заняться увеличением реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин поручил правительству на период до 2030 года уделить «особое внимание» увеличению реальных доходов граждан страны. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания 21 декабря 2023 года Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Так, глава государства указал на необходимость обратить внимание на динамику увеличения доходов россиян, имеющих невысокий заработок, а также дальнейшее снижение уровня бедности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уровень безработицы в России упал до рекордно низкого уровня. По состоянию на 8 февраля 2024-го, этот показатель составляет всего 3,2%.