Путин поручил кабмину заняться увеличением реальных доходов россиян

Глава государства указал на необходимость уделить этому вопросу «особое внимание».
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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Президент России Владимир Путин поручил правительству на период до 2030 года уделить «особое внимание» увеличению реальных доходов граждан страны. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания 21 декабря 2023 года Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Так, глава государства указал на необходимость обратить внимание на динамику увеличения доходов россиян, имеющих невысокий заработок, а также дальнейшее снижение уровня бедности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уровень безработицы в России упал до рекордно низкого уровня. По состоянию на 8 февраля 2024-го, этот показатель составляет всего 3,2%.
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