ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

Украинские националисты ночью, 20 февраля, выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что атака была зафиксирована в два часа ночи со стороны населенного пункта Карловка.

Сведений о пострадавших и повреждениях на земле нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сейчас выглядит освобожденная Авдеевка.