ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
Атака была зафиксирована в два часа ночи со стороны населенного пункта Карловка.
Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские националисты ночью, 20 февраля, выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что атака была зафиксирована в два часа ночи со стороны населенного пункта Карловка.
Сведений о пострадавших и повреждениях на земле нет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сейчас выглядит освобожденная Авдеевка.
- 19 февр
- Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 25-му полку РХБЗ
- 19 февр
- Сбежали не все: что на допросе рассказали боевики ВСУ, пленные в Авдеевке
- 19 февр
- «Необходима народу»: светооператор Орлов рассказал о важности новой песни рэпера ST
- 19 февр
- «Опасная ситуация»: ВСУ вынуждены отступать сразу по пяти ключевым направлениям
- 19 февр
- «Немалое количество»: Пушилин о сдаче в плен боевиков ВСУ после взятия Авдеевки
- 19 февр
- «Хотите войны, так идите»: во Франции «послали» европейских лидеров на фронт
- 19 февр
- «Респект»: видеоинженер клипа рэпера ST на песню «Дай ему сил» рассказал о съемках
- 19 февр
- «Это все настоящее»: как прошли съемки клипа рэпера ST в зоне СВО с участием росгвардейцев
- 19 февр
- «Это сбалансированный взгляд»: в Британии покажут кино об СВО вопреки критике
- 19 февр
- «Враг несет потери»: что происходит в районе Вербового и Работино
Читайте также
92%
-0.14 99.49
0.14
Нашли ошибку?