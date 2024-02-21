«Им надо говорить прямо»: Катя Гусева о том, что мужчины не понимают намеков
Диджей Катя Гусева: мужчинам бесполезно намекать, им надо говорить прямо
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Знаменитость призналась, что всегда четко говорит мужу, чего хочет от него. Но даже в этом случае не всегда получает желаемое.
Мужчинам бесполезно делать намеки, им нужно прямо говорить о том, что от них требуется. Такое мнение озвучила диджей Катя Гусева в общении с журналистами на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней китайского Нового года.
«Не факт, что ты это получишь, но говорить надо, что ты хочешь. Они не понимают намеков, им надо говорить впрямую. И хочу вам сказать, если они этого не делают, значит, они все понимают, но не хотят этого делать», — заявила знаменитость.
Также она считает, что все мужчины уже через год совместной жизни начинают «халтурить» — перестают дарить подарки и вообще уделяют меньше внимания своим женам. В пример Катя Гусева привела собственного супруга, у которого спустя всего год после свадьбы была вынуждена буквально выпрашивать подарок на День всех влюбленных.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему певец Митя Фомин назвал День всех влюбленных придуманным праздником.
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