«Продающаяся дата»: Митя Фомин назвал День влюбленных придуманным праздником

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 30 0

Певец Митя Фомин назвал День влюбленных придуманным праздником

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Экс-солист группы Hi-Fi заявил, что влюбленные могут устраивать себе праздник в любой день.

Певец Митя Фомин назвал День всех влюбленных придуманным праздником, нужным лишь для того, чтобы в очередной раз заставить граждан раскошелиться на разную «чепуху».

«Так придумали, что это (14 февраля) День всех влюбленных. Да кто вам мешает сделать днем влюбленных, не знаю, 5 апреля или 23 марта?! Это совершенно не имеет никакого значения. Это маркетинг. Мы все прекрасно понимаем, что это хорошо продающаяся дата, когда я вспоминаю, что нужно тебя поздравить, что-то купить — носочки, трусики, еще какую-то чепуху и сделать вид, что я тебя люблю. Но это же неправда», — заявил певец в общении с журналистами на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней китайского Нового года.

Фомин сказал, что спокойно относится к 14 февраля. На этот день у экс-солиста группы Hi-Fi было намечено участие в праздничном концерте в Кпемле и запись программы на музыкальном телеканале.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему диджею Кате Гусевой пришлось буквально выпрашивать у своего мужа подарок на День всех влюбленных.

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