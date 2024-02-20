WhatsApp* обновил интерфейс: какие функции теперь доступны пользователям

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 28 0

Пользователи WhatsApp* смогут просматривать статус через миниатюру профиля

WhatsApp* обновил интерфейс: какие функции теперь доступны пользователям

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Также компания готовит изменения, касающийся конфиденциальности.

Пользователи WhatsApp* теперь могут просматривать статус контактов с помощью миниатюры в профиле Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Компания сменила интерфейс мессенджера, который позволит предварительно просмотреть первый общий статус пользователей через его миниатюру. По мнению разработчиков, это избавит от необходимости открывать каждое обновление по отдельности.

Кроме того, компания планирует внедрить обновления о конфиденциальности, которые запретят делать скриншот фотографии профиля, блокируя данную функцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что WhatsApp запустит функцию «Избранное» для быстрых вызовов контактам.

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