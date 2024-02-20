Генпрокурор РФ Краснов встретился с представителями Ирака и обсудил борьбу с коррупцией

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

В последнее время российско-иракские отношения развиваются интенсивно.

Фото, видео: Генеральная прокуратура РФ; 5-tv.ru

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 20 февраля встретился в Москве с председателем Федеральной комиссии по вопросам честности и неподкупности Ирака Хейдаром Хануном. Стороны обсудили совместные усилия по борьбе с коррупцией, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

По словам Краснова, российско-иракские отношения в последнее время развиваются особенно интенсивно, два государства связывает многоплановое сотрудничество в различных сферах.

«Одной из ключевых составляющих межгосударственного взаимодействия в правоохранительной области является объединение усилий в борьбе с наиболее опасными вызовами, среди которых коррупция занимает особое место», — приводятся в релизе слова генпрокурора РФ.

Российская и иракская делегации также подписали программу сотрудничества между двумя ведомствами, которая предусматривает ряд мероприятий в сфере противодействия коррупции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обсудили на форуме клуба «Валдай».

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