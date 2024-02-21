«Ни капли в рот»: AKMAL' рассказал, когда впервые в жизни выпьет алкоголь

Артист гордится тем, что в свои 19 лет ведет здоровый образ жизни и не имеет вредных привычек.

Певец AKMAL' (Акмаль Ходжаниязов) дал себе слово, что впервые в жизни выпьет алкоголь только в собственной вилле на Лазурном берегу. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на показе нового реалити-шоу «Запуск».

Артист гордится тем, что в свои 19 лет не имеет вредных привычек: не курит, не пьет спиртное и не принимает никаких запрещенных веществ.

«Я честно скажу, ни разу не брал в рот сигарету, никогда не пил алкоголь и не знаю, какой он на вкус. У меня есть в голове установка, что если я когда-то выпью, то это будет дорогое вино или шампанское на Лазурном берегу в своей вилле. Только так. Пока я этого не добьюсь — ни капли в рот», — заявил AKMAL'.

При этом, по словам молодого исполнителя, ему страшно сознавать, что человек, принимающий алкоголь, перестает контролировать себя.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как певец AKMAL' справляется с депрессией, которая преследует его со школьных лет.