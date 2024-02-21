«Ни капли в рот»: AKMAL' рассказал, когда впервые в жизни выпьет алкоголь

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 12 0

Певец AKMAL': алкоголь я выпью только в собственной вилле на Лазурном берегу

Фото, видео: Вадим Тараканов / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Артист гордится тем, что в свои 19 лет ведет здоровый образ жизни и не имеет вредных привычек.

Певец AKMAL' (Акмаль Ходжаниязов) дал себе слово, что впервые в жизни выпьет алкоголь только в собственной вилле на Лазурном берегу. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на показе нового реалити-шоу «Запуск».

Артист гордится тем, что в свои 19 лет не имеет вредных привычек: не курит, не пьет спиртное и не принимает никаких запрещенных веществ.

«Я честно скажу, ни разу не брал в рот сигарету, никогда не пил алкоголь и не знаю, какой он на вкус. У меня есть в голове установка, что если я когда-то выпью, то это будет дорогое вино или шампанское на Лазурном берегу в своей вилле. Только так. Пока я этого не добьюсь — ни капли в рот», — заявил AKMAL'.

При этом, по словам молодого исполнителя, ему страшно сознавать, что человек, принимающий алкоголь, перестает контролировать себя.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как певец AKMAL' справляется с депрессией, которая преследует его со школьных лет.

-8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
92.35
-0.06 99.56
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:22
Бунтарь, творец или шут: какой у вас архетип личности
7:13
«Ни капли в рот»: AKMAL' рассказал, когда впервые в жизни выпьет алкоголь
7:00
«Мама» и «папа» под запретом: Блинкен просит сотрудников избегать «проблемных» слов
6:46
Редкое явление: микролуние смогут увидеть россияне на этой неделе
6:34
«Военная машина, победившая Наполеона и Гитлера»: Трамп восхитился Россией
6:22
Восемь лет без профессора Снейпа: какие секреты хранил актер Алан Рикман

Сейчас читают

«В момент схваток»: жена актера Зайцева вспомнила его самый романтичный поступок
Город будет жить: Пушилин раскрыл планы по восстановлению Авдеевки
«Недостающих женщин могли заменять боты…»: как устроена индустрия онлайн-знакомств
Бешеный клев: какую рыбу раньше ловили на Волге и что клюет сейчас

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок