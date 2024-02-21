Польские фермеры развернули пророссийские плакаты у границы с Украиной

Польские фермеры, которые накануне полностью заблокировали границу с Украиной, развернули на месте блокады пророссийские плакаты и транспаранты. Об этом сообщило издание Zet.

Издание опубликовало фото, на котором один из тракторов, участвующих в протесте, прикрепил баннер с призывом к президенту России Владимиру Путину навести «порядок с Украиной и Брюсселем и нашими властями». При этом правоохранители проведению акции не препятствовали.

К слову, отношения между Польшей и Украиной заметно ухудшились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. Летом 2022 года Евросоюз отменил пошлины на все товары, прибывающие с Украины. Это спровоцировало проблемы с продажей продукции у европейских фермеров. Вмешалась в ситуацию Еврокомиссия, приняв временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а дальше обязала Украину ввести контроль за экспортом.

После этого Словакия, Венгрия и Польша объявили о продлении запрета в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО).

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