«Звездные войны»: зачем США пускают слухи о «планах» РФ разместить ядерное оружие в космосе

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США пускают слухи о якобы планах РФ разместить ядерное оружие в космосе

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Вашингтон неспроста поднял эту тему накануне голосования о финансирования Украины.

В западной прессе проиллюстрировали одну из самых ярких страшилок, которые запустил Вашингтон о том, что Россия намерена разместить ядерное оружие в космосе. Нет, это, конечно, будущие технологии тоже, но что ж так передергивать.

Но зерна упали на благодатную почву. «Звездные войны» — это часть американского культурного кода. Они придумали эту «сагу», они запускали сами такую программу еще при Рональде Рейгане (40-й президент США), Илон Маск со своей колонизацией Марса подогревает интерес к космосу.

В общем рядовым американцам не надо ничего объяснять, они сами все дофантазируют. Хотя объяснить стоило бы. Но нет. Лишь намеки, закрытые встречи в Конгрессе и многозначительные недомолвки.

При этом именно Россия вообще-то предлагала договор о запрете размещения оружия в космосе. Понятно, что эта тема такое «чучелко времен холодной войны», которое достали и потрясли им в Конгрессе накануне голосования о финансирования Украины. Не помогло. Его убрали в чуланчик обратно. Но еще достанут, будьте уверены. При любой администрации, будь то демократы либо республиканцы.

Тем более что позиции Дональда Трампа пошатнулись. Суд Нью-Йорка недавно оштрафовал экс-президента на 350 миллионов долларов за многолетние финансовые махинации. Это еще не нокаут, но уже нокдаун, после которого можно подняться, но победить крайне сложно.

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