«Обрыдала и объявила — ненавижу»: как Пресняков по молодости бросил Подольскую

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 24 0

Пресняков много лет назад оставил Подольскую одну в горах

«Обрыдала и объявила — ненавижу»: как Пресняков по молодости бросил Подольскую

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Однажды, во время поездки во Францию, артист практически бросил свою супругу на произвол судьбы. Как это сегодня вспоминает певица?

Певица Наталья Подольская вместе со своим мужем музыкантом Владимиром Пресняковым уже долгие годы живут душа в душу. Однако, по словам знаменитости, так было не всегда.

Как пишет сайт 7Дней.ru, однажды, во время совместной поездки на французский горнолыжный курорт Пресняков практически бросил свою любимую на произвол судьбы.

Это было довольно давно, но Подольская хорошо запомнила этот день. Ведь благоверный обещал поставить ее на лыжи. По словам певицы, он «повозился с ней полчасика», а после предложил уже учиться самой. Сам же отправился с друзьями кататься на крутую гору.

«Дальше я облежала и обрыдала все французские склоны, торжественно объявила, что ненавижу ваши лыжи и горы и меняйте мне билет. А потом как-то раз, два — и поехала. Мой уровень катания называется „Богиня. Страшно, но весело“, и это уже не исправить», — вспоминает певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева намекнула на готовность сойтись с мужем.

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