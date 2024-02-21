«Талантливая телка»: Любовь Успенская заставила дочь сгорать от стыда

Татьяна Плаксина оказалась в неловком положении из-за знаменитой матери. Что произошло?

Певица Любовь Успенская, как и все родители, считает своего ребенка невероятно талантливым. Всем известно, что она активно продвигает свою наследницу Татьяну Плаксину в мире шоу-бизнеса.

На одном из шоу на федеральном канале артистка назвала свою дочь «очень талантливой телкой». И не забыла отметить, что популярность отпрыска — ее заслуга.

«Ей повезло, что она имеет такую маму, а мне повезло, что она очень талантливая телка. Ты понимаешь, когда бездарных детей богатые родители пытаются раскрутить, это все понимают, это все видят. Тут не стыдно», — сказала Успенская.

Как пишет издание 7Дней.ru, таким признанием Успенская поставила Татьяну в неловкое положение, заставив «краснеть рядом от стыда».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Любовь Успенская переживала тяжелую реабилитацию дочери.