«Талантливая телка»: Любовь Успенская заставила дочь сгорать от стыда
Любовь Успенская назвала свою дочь талантливой телкой
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Татьяна Плаксина оказалась в неловком положении из-за знаменитой матери. Что произошло?
Певица Любовь Успенская, как и все родители, считает своего ребенка невероятно талантливым. Всем известно, что она активно продвигает свою наследницу Татьяну Плаксину в мире шоу-бизнеса.
На одном из шоу на федеральном канале артистка назвала свою дочь «очень талантливой телкой». И не забыла отметить, что популярность отпрыска — ее заслуга.
«Ей повезло, что она имеет такую маму, а мне повезло, что она очень талантливая телка. Ты понимаешь, когда бездарных детей богатые родители пытаются раскрутить, это все понимают, это все видят. Тут не стыдно», — сказала Успенская.
Как пишет издание 7Дней.ru, таким признанием Успенская поставила Татьяну в неловкое положение, заставив «краснеть рядом от стыда».
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Любовь Успенская переживала тяжелую реабилитацию дочери.
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