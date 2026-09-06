Боевики ВСУ массово сдаются в плен через QR-коды с листовок российской армии

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 50 0

Особенно часто агитационными брошюрами пользуются на Добропольском направлении зоны СВО.

Как боевики ВСУ сдаются в плен

Фото: www.globallookpress.com/Ashley Chan_

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово использовать QR-коды с листовок для сдачи в плен. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Имеются не единичные, даже массовые случаи, когда противник передавал информацию через указанный на листовке QR-код. Противник сдавался в плен, добровольно складывал оружие», — сказал Мельников, его процитировало РИА Новости.

Бойцы российской армии каждый день распространяют соответствующие брошюры с помощью БПЛА. Ежедневно в воздух поднимается по несколько самолетов с агитацией в день. Общее количество листовок посчитать едва ли возможно, однако счет, по словам военнослужащего, идет на тысячи.

В частности, листовки с QR-кодами активно разбрасывают на Добропольском направлении. Обстановка на этом отрезке фронта остается непростой для подразделений ВСУ из-за проблем с логистикой. Кроме того, потери на этом направлении остаются критическими для Киева.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у ВСУ нет перспектив.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Спецоперация
6 сент
Два новых котла и 13 освобожденных населенных пунктов: победы ВС РФ за неделю
5 сент
Разведка нашла — артиллерия уничтожила: лучшее видео из зоны СВО
5 сент
Дроновая дуэль закончилась в пользу России: лучшее видео из зоны СВО
4 сент
Меткий выстрел гаубицы Д-30: лучшее видео из зоны СВО
4 сент
Неожиданный удар с воздуха: лучшее видео из зоны СВО
3 сент
Саперы уничтожили украинский БПЛА в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО 3 сентября
3 сент
Расчеты ЗРК «Тор-М2» уничтожил украинский беспилотник. Лучшее видео из зоны СВО
2 сент
Российская армия уничтожила ударные беспилотники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
2 сент
Расчеты ПВН группировки «Центр» отразили воздушную атаку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
1 сент
Артиллеристы разбили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+12° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:38
«Дешевая провокация»: Константинов о закрытии Русского дома в Берлине
13:25
Захарова: требование Японии снести монумент Победы— как приказ солнцу не светить
13:10
Умер актер из сериала «Склифосовский» Константин Сироткин
12:58
Миллионы просмотров на схватках: Лиза Моряк ловит хайп в роддоме
12:45
Боевики ВСУ массово сдаются в плен через QR-коды с листовок российской армии
12:31
ВСУ начали призывать женщин на позиции пограничных отрядов на Харьковском направлении

Сейчас читают

В России хотят раздавать бесплатно участки под ИЖС
Силы ПВО России за ночь уничтожила 258 украинских беспилотников
Седьмой тур РПЛ-2026/27: ЦСКА едет к «Зениту», а «Динамо» принимает «Спартак» — битва лидеров
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео