Боевики ВСУ массово сдаются в плен через QR-коды с листовок российской армии

Особенно часто агитационными брошюрами пользуются на Добропольском направлении зоны СВО.
Фото: www.globallookpress.com/Ashley Chan_
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово использовать QR-коды с листовок для сдачи в плен. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Имеются не единичные, даже массовые случаи, когда противник передавал информацию через указанный на листовке QR-код. Противник сдавался в плен, добровольно складывал оружие», — сказал Мельников, его процитировало РИА Новости.
Бойцы российской армии каждый день распространяют соответствующие брошюры с помощью БПЛА. Ежедневно в воздух поднимается по несколько самолетов с агитацией в день. Общее количество листовок посчитать едва ли возможно, однако счет, по словам военнослужащего, идет на тысячи.
В частности, листовки с QR-кодами активно разбрасывают на Добропольском направлении. Обстановка на этом отрезке фронта остается непростой для подразделений ВСУ из-за проблем с логистикой. Кроме того, потери на этом направлении остаются критическими для Киева.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у ВСУ нет перспектив.
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