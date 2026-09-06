Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово использовать QR-коды с листовок для сдачи в плен. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Имеются не единичные, даже массовые случаи, когда противник передавал информацию через указанный на листовке QR-код. Противник сдавался в плен, добровольно складывал оружие», — сказал Мельников, его процитировало РИА Новости.

Бойцы российской армии каждый день распространяют соответствующие брошюры с помощью БПЛА. Ежедневно в воздух поднимается по несколько самолетов с агитацией в день. Общее количество листовок посчитать едва ли возможно, однако счет, по словам военнослужащего, идет на тысячи.

В частности, листовки с QR-кодами активно разбрасывают на Добропольском направлении. Обстановка на этом отрезке фронта остается непростой для подразделений ВСУ из-за проблем с логистикой. Кроме того, потери на этом направлении остаются критическими для Киева.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у ВСУ нет перспектив.

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