В МВД РФ перечислили самые частые образы, которые используют мошенники для обмана россиян

МВД РФ: мошенники маскируются под силовиков и банкиров для вовлечения в диверсии

Чаще всего при общении с жертвами телефонные мошенники представляются сотрудниками полиции, спецслужб, банков, а также работниками соцзащиты, госпорталов и ХКХ. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные МВД России.

В ведомстве отметили, что злоумышленники используют классические схемы обмана. Так, представляясь сотрудником правоохранительных органов, преступник пытается убедить жертву в том, что на его имя кто-то пытался взять кредит или сделать онлайн-перевод в запрещенные организации с целью поддержать их. Поэтому им — «силовикам» — нужна помочь в расследовании. Используя эту легенду, обманутые россияне становятся, в том числе участниками диверсий.

В МДВ России добавили, что, представляясь сотрудниками госпорталов, преступники говорят якобы у человека есть проблемы с учетной записью, просят подтвердить данные по коду, который придет в СМС-сообщении. Получив доступ к банковскому приложению, мошенники списывают со счета несчастного все сбережения. Похожую схему используют и псевдосотрудники банков.

Еще нередко злоумышленники представляются работниками ХКХ или управляющей компании. На фоне этой легенды преступники предлагают гражданам заменить счетчики воды или электричества по льготной цене. Чтобы оплатить данную услугу, человека также просят назвать код из СМС. Как правило, в попытке развести жертву телефонные мошенники используют сразу несколько образов, например, банкира и силовика.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники для обмана молодежи также используют сайты знакомств. При этом общаются с молодыми людьми не живые люди, а боты.

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