Запорожская АЭС потеряла последнюю связь с резервным питанием: ждать ли катастрофы

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 433 0

МАГАТЭ: Запорожскую АЭС отключили от последней резервной линии электропередачи

Запорожская АЭС потеряла последнюю связь с резервным питанием: ждать ли катастрофы

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

МАГАТЭ называет ситуацию на ЗАЭС источником серьезного беспокойства по поводу ядерной безопасности.

Запорожскую атомную электростанцию отключили от последней резервной линии электропередачи. Об этом на официальном сайте МАГАТЭ сообщил глава организации Рафаэль Гросси.

Причиной Гросси называет неисправность, которая возникла «на другом берегу Днепра».

«Частые отключения электроэнергии остаются источником серьезного беспокойства по поводу ядерной безопасности на крупнейшей в Европе атомной электростанции, поскольку ей требуется электроэнергия для охлаждения реакторов и других важных функций, даже когда все реакторные блоки остановлены», — говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что ЗАЭС по-прежнему получает необходимую ей электроэнергию от своей оставшейся единственной линии. МАГАТЭ считает ситуацию чрезвычайно уязвимой и нестабильной, ведь без резервного электроснабжения

Ранее 5-tv.ru писал, что в МАГАТЭ заявили о наличии новых мин в районе Запорожской АЭС.

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.35
-0.06 99.56
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:02
Рэпер ST рассказал подробности о съемках клипа на песню «Дай ему сил»
18:01
«Им надо говорить прямо»: Катя Гусева о том, что мужчины не понимают намеков
17:50
«Мы полны решимости»: Франция вынуждена экономить ради помощи Украине
17:47
Собянин включил в программу реновации 12 новых площадок
17:40
Лариса Долина о выступлении перед ранеными бойцами СВО: «Испытываю щемящую боль»
17:39
Запорожская АЭС потеряла последнюю связь с резервным питанием: ждать ли катастрофы

Сейчас читают

Хирурги спасли жизнь новорожденного малыша весом всего 550 граммов
Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит приехал в Санкт-Петербург
Закон об иноагентах по-абхазски: против выступили авторы конституционной реформы
Актриса Екатерина Стриженова в платье невесты. А кто жених? Свадебная церемония попала на видео – вот это праздник

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок