Запорожская АЭС потеряла последнюю связь с резервным питанием: ждать ли катастрофы

МАГАТЭ называет ситуацию на ЗАЭС источником серьезного беспокойства по поводу ядерной безопасности.

Запорожскую атомную электростанцию отключили от последней резервной линии электропередачи. Об этом на официальном сайте МАГАТЭ сообщил глава организации Рафаэль Гросси.

Причиной Гросси называет неисправность, которая возникла «на другом берегу Днепра».

«Частые отключения электроэнергии остаются источником серьезного беспокойства по поводу ядерной безопасности на крупнейшей в Европе атомной электростанции, поскольку ей требуется электроэнергия для охлаждения реакторов и других важных функций, даже когда все реакторные блоки остановлены», — говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что ЗАЭС по-прежнему получает необходимую ей электроэнергию от своей оставшейся единственной линии. МАГАТЭ считает ситуацию чрезвычайно уязвимой и нестабильной, ведь без резервного электроснабжения

Ранее 5-tv.ru писал, что в МАГАТЭ заявили о наличии новых мин в районе Запорожской АЭС.