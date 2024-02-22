«Компенсация за ущерб»: на Западе признали законной конфискацию активов РФ

Специалисты назвали незаконным арест средств невиновного, но случай с Россией якобы другой.

Десять экспертов в области юриспруденции из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США пришли к выводу, что конфискация Западом замороженных активов России соответствует международному праву. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на письмо, разосланное странам «Большой семерки» (G7).

«Согласно международному праву для государств, которые заморозили российские государственные активы, было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России», — говорится в решении.

Эксперты назвали незаконным арест активов невиновного, но случай с Россией якобы другой. Они посоветовали странам, где заморожены активы, передать средства международному механизму под их юрисдикцией. Тот должен депонировать деньги, а потом отдать их Украине.

В феврале Евросоюз утвердил постановление, согласно которому прибыль от замороженных российских активов может быть использована для помощи Украине. Что означает это решение, читайте в нашем материале.

Позднее Евросоюз заявил о намерении начать использовать доходы от активов России в ближайшее время.

Кроме того, в том же месяце на саммите в Брюсселе главы ЕС согласовали выделение 50 миллиардов евро на помощь киевскому режиму. Россия в связи с активным накачиванием Украины оружием направила НАТО ноту. В МИД неоднократно подчеркивали, что страны альянса лишь отдаляют завершение конфликта своим вмешательством, и напоминали — любой груз с вооружениями для ВСУ в зоне спецоперации становится законной целью российских военных.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев хочет продать 691 российский актив, находящийся под санкциями.