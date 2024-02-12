ЕС разрешил использовать прибыль от замороженных активов России для Украины

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 42 0

Как будет работать новый механизм?

ЕС разрешил использовать прибыль от замороженных активов России для Украины

Фото: www.globallookpress.com / Lex Flores

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Совет Евросоюза утвердил постановление, которое создаст легальную базу для использования прибыли от замороженных активов России для Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, центральные депозитарии, владеющие активами российского ЦБ на сумму свыше миллиона евро, должны отдельно учитывать остатки денежных средств, накопившиеся в результате рестрикций ЕС.

Он должны будут хранить соответствующие доходы отдельно. Им также запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью.

Ранее 5-tv.ru писал, что поправки в законодательстве Канады, которые позволяют конфисковать заблокированные российские активы в пользу Украины, являются примером банального воровства и грабежа. Посол России в Оттаве Олег Степанов подчеркивает, что власти Канады, несмотря на свои попытки придать некую легитимность изъятию фактически чужой собственности, на самом деле просто лишили свою страну статуса правового государства.

При этом власти Бельгии предлагали странам G7 способ по изъятию замороженных российских активов, чтобы передать их Украине. Идея заключалась в том, чтобы поставить перед Россией долговые обязательства по выделению средств, которые пойдут на восстановление Незалежной под «залог» замороженных активов. 

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ЕС разрешил использовать прибыль от замороженных активов России для Украины

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