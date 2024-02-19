«Ситуация такова»: Евросоюз намерен начать использовать доходы от активов России

В Еврокомиссии считают, что это произойдет уже в ближайшие дни.

Евросоюз в ближайшее время намерен легализовать использование дохода от российских активов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европейский чиновник уточнила, что якобы были приняты юридические шаги, позволяющие использовать проценты от замороженнызх активов России. Что, по ее словам, может произойти в ближайшие дни.

«Мы инициировали юридические шаги, чтобы проценты, полученные от этих депозитов, не принадлежали России. Юридическая ситуация такова, что мы можем использовать эти проценты для Украины», — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции партии ХДС, которую транслировал телеканал Phoenix.

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Ранее 5-tv.ru писал, что недавно Евросоюз утвердил постановление, согласно которому прибыль от замороженных российских активов может быть использована для помощи Украине.

Это означает, что центральные депозитории, владеющие активами ЦБ России на сумму более миллиона евро, обязаны отдельно учитывать накопленные под действием санкций остатки средств. Депозитариям также не разрешается управлять полученной чистой прибылью.