«Нас тоже «крышевали»: Жуков рассказал о работе под бандитами в 90-е

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 81 0

Лидер «Руки вверх!» Жуков признался, что в 90-е у группы была «крыша»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Музыкант раскрыл интригующие детали готовящегося к выходу фильма о группе «Руки вверх!».

Группа «Руки вверх!» в 1990 годы, как и другие проекты молодого российского шоу-бизнеса, работала под так называемой «крышей» — прикрытием криминальных группировок, которые под предлогом обеспечения безопасности музыкантов забирали себе долю выручки с концертов. Об этом основатель популярного коллектива Сергей Жуков рассказал журналистам на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра Wink.

Музыкант отметил, что «Руки вверх!» — одна из немногих российских групп, которая ни разу не была замешана в каком-либо скандале, поэтому поклонники считают ее «самой доброй группой». Однако они не знают, какие страсти кипели внутри российского шоу-бизнеса, где приходилось вращаться музыкантам, и каким непростым был их путь на музыкальный Олимп.

«Мы начали в 96-97 году, времена были странные, страшные, и это откладывало свой отпечаток на творчество группы. Мы тоже работали под „крышей“, нас крышевали, были разборки, но об этом никто никогда не говорил. Может быть, пришло время приоткрыть завесу тайну», — заявил Жуков.

Музыкант пообещал, что фильм о «Руки вверх!», который планируется к выходу в октябре, будет интересной и «очень крутой» историей, полностью посвященной тому, что было с группой на протяжении 27 лет ее существования, в том числе в «лихие» 90-е.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков считает свою жену лучшей в мире.

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