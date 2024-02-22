«Благодарна всем, кто меня оскорблял»: жена Петросяна выступила с неожиданным заявлением
Супруга Петросяна Брухунова рассказала, что травля сделала ее сильнее
Фото: Instagram* / bruhunova
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Какие жизненные уроки выучила Татьяна Брухунова?
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — является крайне неоднозначной персоной. Многие поклонники творчества Евгения Вагановича относятся к молодой пассии их кумира с недоверием и осуждением, ведь мало того, что разница в возрасте супругов составляет без малого 44 года, так и сами отношения пары вызывают множество вопросов.
Со стороны порой кажется, что Татьяна Брухунова просто пользуется финансовыми благами своего знаменитого спутника и живет в небывалой роскоши. Как пишет сайт KP.RU, непрерывные обсуждения личной жизни пары серьезно повлияли на Брухунову.
Татьяна призналась, что на протяжении долгих пяти лет страдает из-за переживаний на фоне слухов про ее брак с Петросяном. При этом супруга Евгения Вагановича отмечает, что тонны негатива, через которые ей приходится проходить, сделали ее добрее и терпимее к людям.
«Моя публичная травля длилась без малого пять лет. В начале проплаченным заказом, потом по инерции. Сегодня я благодарна всем, кто возводил на меня напраслину и оскорблял. Вы укрепили мою Веру. Вы сделали меня много добрее», — высказалась Брухунова.
Татьяна также признается, что после волны хейта она выучила важный урок — выходя в публичное пространство она будет обсуждать только то, что хочет сама. Таким образом Брухунова намерена избавиться от вездесущих слухов, критики и сплетен.
Ранее 5-tv.ru рассказывал про самочувствие Петросяна после перелома руки.
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