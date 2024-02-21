«Гололед нынче»: Петросян рассказал о своем самочувствии после перелома руки

Знаменитого артиста отпустили домой из больницы.

Известный юморист Евгений Петросян выписан из больницы после того, как получил перелом предплечья вследствие неудачного падения. Об этом артист рассказал в своем Telegram-канале, опубликовав видеообращение.

Петросян поблагодарил поклонников за поддержку и рассказал, как получил травму.

«Шел по улице, споткнулся, упал — гипс. Ничего оригинального. Гололед у нас нынче, что делать. Я очень рад, что не на банановой шкурке споткнулся, потому что так совсем было бы обидно. Сейчас уже все заживает», — сказал 78-летний Евгений Ваганович.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян попал в больницу с травмой плеча после неудачной прогулки. В больнице юмористу провели операцию на руке. Сам он находится в приподнятом настроении и периодически выходит на связь с фанатами, чтобы успокоить.

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