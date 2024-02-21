«Гололед нынче»: Петросян рассказал о своем самочувствии после перелома руки

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 29 0

Петросяна выписали из больницы после перелома руки

Фото, видео: Тараканов Вадим / ТАСС; Telegram / Петросян Live / PetrosyanLive; 5-tv.ru

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Знаменитого артиста отпустили домой из больницы.

Известный юморист Евгений Петросян выписан из больницы после того, как получил перелом предплечья вследствие неудачного падения. Об этом артист рассказал в своем Telegram-канале, опубликовав видеообращение.

Петросян поблагодарил поклонников за поддержку и рассказал, как получил травму.

«Шел по улице, споткнулся, упал — гипс. Ничего оригинального. Гололед у нас нынче, что делать. Я очень рад, что не на банановой шкурке споткнулся, потому что так совсем было бы обидно. Сейчас уже все заживает», — сказал 78-летний Евгений Ваганович.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян попал в больницу с травмой плеча после неудачной прогулки. В больнице юмористу провели операцию на руке. Сам он находится в приподнятом настроении и периодически выходит на связь с фанатами, чтобы успокоить.

Ранее 5-tv.ru писал, кто на самом деле такая молодая жена Петросяна.

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«Гололед нынче»: Петросян рассказал о своем самочувствии после перелома руки

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