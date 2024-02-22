«Голливудский ковбой»: в Кремле отреагировали на хамские заявления Байдена

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 726 0

Песков назвал Байдена голливудским ковбоем после его слов о Путине

«Голливудский ковбой»: в Кремле отреагировали на хамские заявления Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis

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Чем опять «отличился» американский лидер? И что об этом думают в России?

Заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина хамские. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Байден ранее высказался о «сукиных детях», которые заставляют нервничать по поводу ядерного конфликта, отнесся к ним Путина. Песков отметил, что такие заявления являются позором для США.

«Господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя», — указал Песков, отметив, что подобные «хамские заявления из уст главы государства» являются огромным позором для США.

Представитель Кремля также обратил внимание на то, что самому Байдену должно быть стыдно за использование такой лексики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Байден перепутал Украину и НАТО, когда призывал Конгресс принять законопроект о спонсировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), Израиля и Тайваня.

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