Стали известны четвертьфиналисты турнира по Dota 2 на «Играх будущего» в Казани

Эфирная новость 20 0

Участники соревнований — спортсмены из самых разных стран — отмечают уровень организации.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Стали известны четвертьфиналисты турнира по Dota 2. Соревнования открыли второй день самого прогрессивного чемпионата планеты — «Игр будущего» — который в эти дни проходит в Казани. По итогам турнира, восемь команд продолжат борьбу за чемпионский титул и 350 тысяч долларов призовых.

А накануне состоялась церемония открытия, старт турниру дал Владимир Путин. Президент выразил уверенность, что фиджитал-спорт обязательно войдет в число популярных, всенародных видов активного досуга россиян.

Участники турниров — спортсмены из самых разных стран — отмечают уровень организации соревнований. Для многих сама идея — совместить классический и киберспорт — инновационная.

«Это потрясающе. Они действительно проделали огромную работу, чтобы организовать такое мероприятие. Привезти игроков из всех стран. Хочу поблагодарить Россию за то, что пригласила нас», — отметил участник Доминик.

«Мы участвуем в соревнованиях по фиджитал-футболу, и наша команда очень рада быть здесь, у нас отличные игроки, так что, мы надеемся, что хорошо выступим на турнире», — прокомментировал Джексон — участник «Игр будущего».

«Мне нравится концепция. Это новая концепция, я всю жизнь играю в баскетбол, и к тому же и я геймер. Для меня это очень интересно», — поделился Давид из Гватемалы.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошел первый день «Игр будущего» в Казани.

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.44
0.09 99.90
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:40
Полная готовность к весне: какие продукты помогут улучшить состояние кожи
18:23
Стали известны четвертьфиналисты турнира по Dota 2 на «Играх будущего» в Казани
18:10
«Укрепление рубля»: какие последствия могут быть из-за роста курса евро
18:03
АНО «Белый Интернет» презентовало учебник «Цифровое право» для студентов
17:48
Отмывание денег и терроризм: в России растет число подозрительных финансовых операций
17:27
Ужин с татарским колоритом: чем угощали Путина и лидеров стран СНГ в Казани

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
«Жили за жизненный принцип»: почему хиты 90-х снова в тренде

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок