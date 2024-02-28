Эталон красоты и женственности: чему внучки Нелли Пшенной учат звездную бабушку

Заслуженная артистка РСФСР является источником вдохновения для своих внучек.

Внучки звезды «Гардемаринов» и «Служебного романа» Нелли Пшенной помогают ей пользоваться гаджетами. Об этом девушки эксклюзивно рассказали корреспонденту 5-tv.ru на светской премьере экшена «Командир».

В 2015 году в жизни заслуженной артистки РСФСР случилась трагедия — ее единственная дочь Евгения скончалась от онкологии. Тогда забота и воспитание внучек Полины и Анастасии легли на плечи Нелли Пшенной, которая, по признанию девушек, является для них эталоном красоты и женственности и источником вдохновения. В свою очередь, внучкам также есть чему научить свою звездную бабушку.

«Учат меня терпению, мужеству», — рассказывает Нелли Пшенная.

«Учим еще современным всяким штучкам, но это мы оставим в секрете», — подметила Полина.

Сами внучки Нелли Пшенной тянутся к публичному образу жизни. Старшая Полина ведет свой личный блог в социальных сетях, а Анастасия хочет пойти по стопам своей бабушки: она планирует поступать в театральный.

Ранее 5-tv.ru писал, почему актриса Нелли Пшенная пропала с экранов.