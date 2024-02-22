Лавров пожелал США «не подавиться за демократическим столом»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 36 0

Лавров пожелал политикам США не подавиться за демократическим столом

Лавров пожелал США «не подавиться за демократическим столом»

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Министр иностранных дел России ответил на высказывания госсекретаря Штатов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал американским политикам «не подавиться за демократическим столом». Как сообщает ТАСС, таким образом глава российского внешнеполитического ведомства отреагировал на слова госсекретаря США Энтони Блинкена на Мюнхенской конференции по безопасности.

Тогда Блинкен, комментируя соперничество США и Китая, заявил, что у остальных стран в мире есть выбор — быть за «столом международной системы или быть в его меню».

«Я вот только пожелал бы, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились», — сказал Сергей Лавров в ответ на высказывания политика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава МИД РФ принял участие в первом дне заседания глав МИД стран G20 в Рио-де-Жанейро. Какие заявления сделал министр иностранных дел России в рамках дискуссий со своими коллегами?

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