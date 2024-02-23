Сын перестал общаться с отцом: какой нож в спину вонзила жена Анатолию Васильеву

Спустя годы актриса Татьяна Васильева ужасно ругала себя за этот поступок.

Российский актер Анатолий Васильев начал свой звездный путь вполне успешно — в 1979 году он прославился на весь Советский Союз ролью смелого летчика Валентина Ненарокова в художественном фильме «Экипаж».

Вторая волна известности нагрянула в 2000-е годы, когда российская публика увидела сериал «Сваты», в котором он сыграл одну из главных ролей. Сейчас, в 2024 году, он все еще остается популярным российским актером, поклонники могут сходить на его спектакли в Москве.

Творческой карьере народного артиста России можно позавидовать, она сложилась действительно очень удачно, но вот о личной жизни так сказать нельзя. Брак актера состоял из предательств и измен, а потом и вовсе повлиял на порчу отношений с сыном.

Впервые свою будущую жену тогда еще Татьяну Ицыкович Анатолий увидел на вступительных экзаменах в Школе-студии МХАТ. Притом Васильев уже был зачислен на актерский курс, а Татьяна только сдавала вступительные экзамены, приехав из Ленинграда. На высокую девушку в школьной форме и стоптанных башмаках невозможно было не обратить внимание.

Несуразная и стеснительная, она вызывала у него чувство жалости, зато приемная комиссия была в восторге от абитуриентки, которая на вопрос: «Кто вас подготавливал?», перекосившись на один бок и глядя исподлобья промычала: «Мама!», после чего преподаватели, давясь от хохота, едва не попадали со стульев.

По словам Татьяны Васильевой, ей сразу понравился парень с невероятно красивыми синими глазами, зато Анатолий совсем не обращал на нее внимание. Он был увлечен Екатериной Градовой, которая в свою очередь с интересом поглядывала в сторону другого студента — Андрея Миронова. Этот факт некоторое время сильно расстраивал Васильева, пока он не заметил, что в него влюблена Татьяна Ицыкович.

«Васильев был очень красив и для меня совершенно недоступен, так как я не была столь же красива и понимала свою несостоятельность рядом с ним. Но я очень его желала. А когда я желаю чего-то, то так тому и быть», — откровенничала Васильева в эфире одной из программ на телевидении.

По словам Татьяны, она буквально преследовала Анатолия, стараясь обратить на себя внимание. Девушка часами сидела на подоконнике общежития ожидая, когда он вернется домой, и лишь убедившись, что с Толей все нормально, спокойно шла к себе спать.

Татьяна на правах однокурсницы нередко заглядывала к Васильеву в гости, и безропотно покидала комнату по первому же требованию, когда к нему приходила Екатерина Градова.

«И когда Катя заходила к нам в общежитие, у них был роман. Он спрашивал: „Хочешь погулять?“ Я отвечала: „Да“. А он говорил: „Иди погуляй“. И после этого в нашу комнату приходила Катя Градова. Такая вот у меня любовь», — рассказывала Татьяна.

Тем не менее она добилась своего. В то лето Васильев решил не ехать домой в Брянск, а присоединиться к своим друзьям из училища при консерватории.

Молодые музыканты отправлялись на гастроли по стране, а Анатолий хотел проверить, будет ли иметь успех у публики отрывок, который он играл только для своих. В качестве напарницы он пригласил влюбленную в него Татьяну. Именно тогда между ними вспыхнул роман, который в конце концов окончился свадьбой.

«Как-то я ее оценил по человеческим качествам. Я сам себе сказал — зато талантливая. Но нравилась Катя Градова», — признавался актер.

Они поженились в 1973 году в Брянске, где жили родители Анатолия. На свадьбу Татьяна одолжила у подруги единственное приличное черное платье, а потом на радостях перевернула праздничный стол с шампанским и тортом. Первое время у молодых были большие проблемы с деньгами и жильем, поэтому они не торопились с детьми.

Более того, нужно было закрепиться в профессии, поэтому их единственный сын Филипп появился на свет лишь в 1978 году. Именно в этом году для Анатолия Васильева начался творческий прорыв.

Сначала из Театра сатиры, он перешел в Театр Красной Армии, а затем получил судьбоносную роль в картине «Экипаж», которая сделала его звездой.

Впрочем, став востребованным в кино, Анатолий Васильев никогда не забывал о своих отцовских обязанностях и много времени проводил с маленьким сыном.

«Я покупал ему велосипеды, ролики, гонял с ним. Меня знал весь Покровский бульвар. Притом я играл не только с Филиппом, я собирал всех детей. Я его еще до школы научил читать и писать», — говорит актер.

Притом мальчик настолько увлекся книгами, что мог ночь на пролет читать сидя с фонариком под одеялом. Тогда Анатолий Александрович даже представить не мог, что пройдет всего несколько лет, и он разведется с матерью Филиппа, а потом много лет не будет общаться с любимым сыном.

Впрочем, они не развелись, это Татьяна ушла от Анатолия к коллеге по сцене Георгию Мартиросяну.

«С Васильевым я разорвала отношения, как в плохой пьесе — очень бездарно. Пришла к нему, сказав, что изменила. Он все время снимался, я была с головой в работе. У него были любовные связи, у меня…

Но мужчине все же тяжелее осознавать неверность жены. Тот Васильев, которого я полюбила в школе-студии МХАТ, был совсем другим человеком — очень талантливым и красивым. Он мог играть все!

Но я не могла постоянно восхищаться им, у меня не было на это времени. А он требовал», — оправдывалась актриса.

Однако кроме Мартиросяна в ее жизни были еще мужчины, с которыми она изменяла мужу, и Анатолий об этом прекрасно знал, но молчал, ведь для него на первом месте было благополучие семьи.

Чтобы пробиться на сцену, Татьяна Васильева долгое время встречалась с режиссером Театра сатиры Валентином Плучеком, который давал ей главные роли. Кроме того, она имела отношения с женатым Михаилом Державиным. Когда супруга актера уезжала отдыхать, Васильева перебиралась к Михаилу с вещами. Но замуж второй раз Татьяна все же вышла за Мартиросяна.

Васильевы расстались, когда Филиппу было пять лет. Анатолий Александрович тяжело переживал разлуку с сыном, и постоянно искал возможность встретиться с ребенком, ради которого был готов пожертвовать всем.

Поэтому когда однажды известный израильский режиссер Михаил Калик утвердил Васильева на главную роль в своей новой картине, вместо того, чтобы отправиться на съемки, актер взял 13-летнего Филиппа и уехал с ним на Кавказ.

А потом сын вдруг перестал общаться с отцом. Анатолий Александрович звонил, пытался назначить встречу, но мальчик всякий раз находил предлог, чтобы не прийти. В конце концов Васильев решил, что Филиппу хорошо в новой семье и отошел в сторону, чтобы не мешать.

Лишь через восемь лет после развода Анатолию Васильеву удалось создать новую семью. Его вторая супруга Вера оказалась мудрой женщиной. Она встретилась с Татьяной и убедила ее, что Анатолий открыт для общения с сыном, и через некоторое время в гримерку в театре Моссовета, где служит актер, постучался Филипп.

Сейчас Анатолий Александрович прекрасно общается с сыном, который подарил ему внуков. От второго брака у актера есть 30-летняя дочь Варвара.