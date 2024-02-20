Даже во время боев в городе оставались люди. Они были вынуждены жить в подвалах. В это время боевики ВСУ переоборудовали верхние этажи зданий под огневые точки.

Оставшиеся в Авдеевке после начала ожесточенных боев местные жители с радостью и улыбкой встретили российских военнослужащих после освобождения города. Кадры долгожданной встречи опубликовано Минобороны России.

Все время, пока шли бои за город, местные жители прятались и укрывались в подвалах и погребах, в то время как боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) находились на верхних этажах зданий. Там у них были огневые точки. Мирные граждане выходили на улицу лишь для пополнения запасов воды. А ее в городе был дефицит.

«Было очень страшно. Мы же в подвалах живем. Раньше могли выйти по воду только, когда затишье наступало, пригнувшись», — рассказала местная жительница Татьяна.

Лишь после освобождения города люди смогли выбраться на улицу. Татьяна призналась, увидев российских военных, не поняла, кто это. Потом пригляделась, признала — свои. На ее лице сразу появилась улыбка, а в душе невероятная радость.

«Вышли, увидели военных, не понимаем, кто это. А тут смотрю, красные ленточки, даже глазам своим не поверили. Мы очень рады, что вы пришли, очень рады!» — добавила она.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О полном освобождении города сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент страны Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня. В Минобороны отмечали, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия города под контроль.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Наши бойцы уже нашли оставленное трофейное оружие западного производства в городе. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого президент Украины Владимир Зеленский обвинил в оставлении Авдеевки ВСУ.