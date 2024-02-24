Зеленский собирается посетить Армению

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 15 0

Дата визита главы киевского режима в Ереван пока не обозначена. Ожидается, что поездка состоится в марте.

Зеленский собирается посетить Армению

Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Zelensky

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить Армению, сообщает издание Factor TV. По его данным, в настоящее время дата визита окончательно не подтверждена, однако подготовка ведется.

«С украинской стороной ведутся переговоры о сроках. Ожидается, что Владимир Зеленский прибудет в Ереван в марте», — говорится в сообщении.

Кроме того, временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не опроверг эту информацию.

«Через несколько дней вы сами услышите новость и будете знать, что произойдет», — сказал он, добавив, что «весна принесет в Армению много позитивных событий».

Прежде стало известно, что Армения заморозила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Премьер-министра страны Никол Пашинян заявил, что причиной тому стали невыполненные условия данного соглашения в отношении Еревана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую фатальную ошибку совершил Зеленский.

+1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.75
0.31 100.44
0.54
Качественный отдых: китайский гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта

Последние новости

1:11
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской и Тульской областями
1:03
Наступает апогей: что такое микролуние и как оно влияет на человека
0:51
Зеленский собирается посетить Армению
0:24
Виолончелист Сергей Ролдугин выступил в «Астана Опера»
23:58
Байден перепутал имя вдовы Алексея Навального*
23:42
SHAMAN и Газманов выступили на выставке «Россия» в День защитника Отечества

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
Надо любить свою Родину: как выглядят герои в современном мире
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок