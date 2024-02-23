Пашинян заявил о приостановке участия Армении в ОДКБ: «Посмотрим, что будет дальше»

Ереван прежде неоднократно предъявлял претензии к договору о коллективной безопасности.

Армения заморозила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в который также входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, условия данного соглашения в отношении Еревана не были выполнены. Свое заявление он сделал во время интервью телеканалу France24 — отвечая на вопрос ведущего, собирается ли он вывести государство из организации, в которой «доминирует Россия».

«По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021–2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами. Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Пашинян.

Премьера Армении также спрашивали о возможности ликвидации российской военной базы на территории республики. На это Пашинян ответил — в данный момент «речь об этом не идет». Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что Ереван не является союзником Москвы относительно ситуации на Украине.

Еще в прошлом году Пашинян говорил, что действия ОДКБ не соответствуют интересам Еревана. Власти страны неоднократно обвиняли организацию, в частности Россию, в невыполнении обязательств. В январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявлял, что у республики «нет никаких ожиданий» от договора, так как в 2022-м, когда началась спецоперация, со стороны участников не поступило «адекватной реакции».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кремль отреагировал на слова Пашиняна о позиции по Украине.