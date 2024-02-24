«Особенный день»: хоккеист «Салавата Юлаева» Матвея Гуськова женится

Трогательными снимками молодые возлюбленные поделились в социальной сети.

Дочь олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Михаила Мамиашвили и сестра Таты Елизавета выходит замуж за нападающего хоккеиста «Салавата Юлаева» Матвея Гуськова. Трогательными снимками возлюбленные поделились в социальной сети.

Спортсмен, сын вице-президента Молодежной хоккейной лиги, устроил для избранницы настоящий сюрприз. Он украсил комнату белыми воздушными шариками и красными лепестками роз. Любимой молодой человек подарил изящный букет тюльпанов.

Елизавета и Матвей не забыли запечатлеть радостный момент на фото. На опубликованных кадрах жених нежно обнимает невесту со спины, девушка же, улыбаясь, показывает обручальное кольцо.

«Вчера было очень много счастья, смеха и слез радости. Особенный день навсегда у меня в сердце», — написала Елизавета в личном блоге.

Подписчики поздравили молодых людей и пожелали им счастливой семейной жизни.

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