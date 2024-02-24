«Обожаемая»: Людмила Поргина вспомнила последние слова Николая Караченцова

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 32 0

Людмила Поргина: Николай Караченцов был настоящим мужчиной, носившим на рукао

«Обожаемая»: Людмила Поргина вспомнила последние слова Николая Караченцова

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

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Актриса с теплотой и огромной любовью говорит о почившем супруге.

Российская актриса Людмила Поргина, вдова народного артиста РСФСР Николя Караченцова, рассказала о последних словах любимого супруга. Трогательными воспоминаниями знаменитость поделилась в беседе с KP.RU.

Дорого мужа Поргина описала, как идеального настоящего мужчину, который всегда был готов решить все проблемы избранницы и даже «развести тучи руками». Караченцов действительно любил Поргину и всегда носил ее на руках.

«Поэтому для меня эти 45 лет нашей семейной жизни промчались как один день. С Колей никогда не скучно», — заслуженная артистка РФ.

Она также отметила, что ни разу в своей жизни не слышала от Николая хотя бы одного «крика» или «вопля».

«Только: любимая, дорогая, солнце мое, девонька. И последние слова, он уже выдыхал, сказать уже не мог: обожаемая…», — вспомнила актриса.

Познакомились Людмила Поргина и Николай Караченцов в театре «Ленком». Тогда звезда сразу влюбилась в артиста и захотела связать свою жизнь узами брака именно с ним.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Людмила Поргина столкнулась с недовольством местных жителей Болгарии.

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