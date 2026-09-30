«Мы прошли много кризисов»: Анна Хилькевич раскрыла, что помогает сохранить брак

Анна Хилькевич рассказала, что происходит после кризиса в отношениях

Актриса Анна Хилькевич рассказала, что романтические отношения после успешно пережитых кризисов будто перезапускаются. Об этом звезда сериала «Универ» сообщила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премии VOICE BEAUTY AWARDS.

Напомним, что актриса уже 14 лет состоит в успешном браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном.

«Да, вы знаете, мы 14-й год вместе, и мы прошли много кризисов. Вы знаете, после кризисов, если ты их проходишь, там так здорово вообще», — с улыбкой рассказала Анна.

У Анны и Артура трое дочерей: Арианна, Анна-Мария и Оливия. При этом актриса рассказала, что сейчас пара переживает особенный период: супруги будто только начали встречаться.

«Мы вот сейчас на каком-то таком этапе, как будто бы мы только начали встречаться прям», — отметила актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Анна Хилькевич стала реже ходить к косметологу. По словам звезды сериала «Универ», она слишком рано обратилась в уколам красоты, еще в возрасте 25-ти лет, когда вмешательство во внешность было излишним. Сейчас Анна раз в три месяца делает уходовые процедуры, а аппаратные и вовсе — раз в три года.

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