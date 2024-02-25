ТОП-5 имен женщин, которым лучше оставаться одинокими

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Некоторым дамам лучше не искать вторую половинку.

ТОП-5 имен женщин, которым лучше оставаться одинокими

Фото: www.globallookpress.com / Marcel Prost

Носительницы некоторых имен обладают непростым характером. Им сложно построить отношения и выйти замуж, а удачные попытки нередко заканчиваются печально. Эксперты перечислили пять имен женщин, кому предпочтительно одиночество.

Марина

Ее поведение подчас остается непонятным для окружающих из-за чрезмерной импульсивности и навязчивости. Марина реагирует на мир по-своему, постоянно борется за лидерство, демонстрирует непонимание и неготовность мириться с чужими принципами. Поэтому ее отношения с мужчинами чаще длятся недолго. Но она спокойно ощущает себя в свободном плавании.

Александра

Она редко идет на уступки и отстаивает по жизни свои интересы. Чаще всего это женщина-карьеристка. Ее занимает работа, развлечения, но не замужество. Александра не любит заниматься домашними обязанностями. Она воспринимает жизнь как возможность наслаждаться каждым моментом, не думая о бремени серьезных отношений.

Виктория

Эта сильная и волевая женщина способна завоевать сердце любого. Однако мужчин она воспринимает как развлечение. В основном Виктория быстро теряет интерес к отношениям, оставляя после себя неприятные воспоминания о больном разрыве.

Инга

В быту Инга легка в общении, принимает чужие недостатки и идет на компромиссы. Но когда она любит, превращает отношения в больную привязанность. Эта женщина склонна превозносить партнера, закрывая глаза на его минусы. Часто это заканчивается плачевно.

Елена

Этой даме не свойственно выбирать партнера долго и тщательно. Она цепляется за первый попавшийся вариант. Поэтому большинство ее отношений оборачивается страданиями. Елена может совершать большие прорывы в карьере, воспитывать детей без посторонней помощи, но семейная жизнь не приносит ей счастья.

+2° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.75
0.31 100.44
0.54
Упс! Представителям каких знаков зодиака бесполезно читать гороскопы

Последние новости

1:31
Концерты уже перенесены: беда внезапно настигла Алену Свиридову
1:16
Упс! Представителям каких знаков зодиака бесполезно читать гороскопы
0:59
ТОП-5 имен женщин, которым лучше оставаться одинокими
0:43
Уже нечего терять: советник Залужного решил раскрыть всю правду о руководстве Украины
0:28
Гинеколог рассказала, какие любовные позы вредят женскому здоровью
0:12
Пылкий мачо или нежный романтик? Что группа крови расскажет о поведении мужчины в постели

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
«Сложная ситуация»: Домнина честно рассказала о проблемах в отношениях с Костомаровым
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок