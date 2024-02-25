Европа на грани краха: когда произойдет распад НАТО

К единству НАТО сейчас как никогда много вопросов. Бурю дискуссий породил стремящийся вновь в Белый дом Дональд Трамп, который прямо говорит своим европейским союзникам: платите или мы за вас не отвечаем.

Возможен ли развал НАТО и не станет ли в мире спокойнее без этой организации? Размышлял корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

90 тысяч военных, полсотни кораблей, истребители, вертолеты — объединенная мощь НАТО сейчас вновь собирается в Европе. Крупнейшие с конца Холодной войны учения — возможно, лебединая песня уходящего в прошлое военного блока.

Название маневров — «Стойкий защитник», звучит как самоубеждение. Как раз стойкости в рядах альянса и не хватает.

Сама архитектура мировой безопасности меняется на глазах. США готовы отказаться от НАТО, обещание Трампа в случае победы на выборах фактически бросить европейцев на произвол судьбы посеяло панику в рядах евробюрократов.

«Давайте будем серьезны. НАТО не может быть альянсом по желанию — оно существует или нет», — сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Заставить попотеть европейцев — и есть цель Трампа. Старый Свет должен увеличить расходы на оборону, давать НАТО больше, чем забирает сам.

Вот только ресурсов на это попросту нет. Лишь 11 членов альянса из 31 тратят положенные по уставу 2% ВВП.

«Прекратите стонать и ныть из-за Трампа. Мы не тратим больше на оборону и не наращиваем производство боеприпасов, потому что Трамп может вернуться. Мы должны делать это, потому что мы сами хотим этого, потому что это в наших интересах», — отметил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Одного желания явно не хватит, как бы ни старался приукрасить картину вероятный будущий генсек НАТО. Кандидатуру Рютте поддержали уже по обе стороны океана, а, значит, ему предстоит выбивать деньги из прижимистых бюргеров — было бы что.

Одной Германии на перевооружение и укомплектование армии требуется около 80 миллиардов евро. А еще нужны средства на создание «общеевропейской ПРО», о которой грезит Олаф Шольц.

Все это — в обход Вашингтона, как подготовка к миру после НАТО. Планы амбициозные: в той же Германии задумались над созданием собственного ядерного оружия, предполагая, что американский зонтик слишком прохудился, но ни компетенции, ни ресурсов для этого нет.

«Почти каждая европейская страна приближается к банкротству. Средняя стоимость государственных и социальных программ, а также процентов по долгам очень высока», — поделился управляющий директор европейской инвесткомпании Чарльз Ортелл.

Причина — в самой натовской модели управления, которая самостоятельности не предполагает. И это тоже должно измениться, вместе с подходом к строительству ВПК.

Пока он отдан на откуп частникам, те сокращали и оптимизировали, как итог — не хватает даже базового, снарядов. Что уж говорить о более сложном вооружении — на неделе в Британии очередной пробный запуск ракеты Trident-2 завершился провалом, второй раз после неудачи в 2016-м.

«Британцы располагают армией численностью 90 тысяч человек. Я полагаю, у них есть один авианосец, если он находится в рабочем состоянии, еще несколько подводных лодок. Больше ничего», — говорит подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Беспечные европейцы сделали ставку на единственный фактор — военную мощь и добрую волю США. Она, правда, таковой никогда не была.

В обмен на мнимые гарантии о защите — навязывание американских вооружений, принудительное участие в авантюрах на Ближнем Востоке, главное — политическая лояльность. По сути — колониальное подчинение.

«Если посмотреть вообще на то, что из себя представляет НАТО, но это и есть внешняя проекция, пребывание американских войск за пределами США, потому что именно в этом Америка и видит свою глобальную роль», — считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Но со своей ролью гегемон больше не справляется. Впервые за 75 лет европейцам приходится обсуждать альтернативы.

Одна из них — очередной военный блок, теперь — на базе ЕС. Вот только управлять им будет некому.

Все высшие военные посты НАТО, включая командующего силами альянса в Европе, неизменно занимали американцы, все операции тоже планировали они. Отчасти потому что договориться между собой у европейцев не получается — даже в деталях.

«Всевозможные споры, долгие процедуры принятия решений… Когда создавался французско-немецкий корпус быстрого реагирования, то там долго спорили, как правильно носить солдатам и офицерам берет. То есть вот, как у французов, на левую сторону или, как у немцев, на правую сторону», — напомнил ведущий аналитик Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков.

Избежать споров можно, но для этого требуется отказ от блоковой системы как пережитка прошлого. Такой путь неоднократно предлагала Россия, как и конкретные механизмы — упор на двусторонние договоренности, разрешение конфликтов посредством ООН, строительство новых союзов, но на экономической основе.

Наглядный пример такого сотрудничества — БРИКС. Его частью могла бы быть и Европа.

«Мир без НАТО будет означать шаг к мирному существованию. Возможно, мы могли бы замедлить этот бесконечный цикл гонки вооружений и увеличения оборонных бюджетов. Вся предпосылка создания НАТО была основана на Холодной войне», — считает экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Уроки извлечь еще не поздно. И начать вместе строить новую архитектуру мировой безопасности — по принципам равенства и уважения взаимных интересов.

Для Европы это путь к восстановлению собственного суверенитета. Для всей планеты — шаг к созданию того самого многополярного мира.